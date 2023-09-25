Мэр Казани заявил о решении проблемы обманутых дольщиков

С 2008 по 2023 год в правах были восстановлены 15,9 тысячи дольщиков 108 проблемных домов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Татарстана решена проблема обманутых дольщиков. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам Метшина, он прекрасно помнит каждую площадку и отчаянные глаза людей, которые оказались в безысходной ситуации из-за непорядочных людей. На тот момент еще не существовало федерального закона, который бы занимался этой проблемой.

Спустя определенное время появились федеральное законодательство и фонд, а также помощь оказал раис республики Рустам Минниханов. В Казани были выделены дополнительные участки на достройку последних двух компенсационных домов. Мэр города надеется, что эта тема будет закрыта навсегда.

Отметим, с 2008 по 2023 год в правах были восстановлены 15,9 тысячи дольщиков 108 проблемных домов.

Напомним, в Казани утвердили проект планировки коттеджного поселка по улице Троицкий лес.

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