В Казани утвердили проект планировки коттеджного поселка по улице Троицкий лес

Проект застройки. Фото: сборник документов исполкома Казани

Власти Казани утвердили проект планировки территории по улице Троицкий лес. Соответствующее постановление опубликовали в сборнике документов исполкома города.

Площадь территории составит 2,31 гектара. С западной части поселок будет граничить с садоводческим товариществом «Заря», с восточной - с Троицким лесом и одноименной улицей.

Застроить здесь намерены 1 565 квадратных метров. Количество домовладений составит 17 штук, а жить в них будут порядка 55 человек.

Ранее стало известно, почему власти Казани отказались от идеи строительства Соборной мечети на месте парка «Кырлай».

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