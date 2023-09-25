В Татарстане пассажирский поезд насмерть сбил женщину

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: Центральное МСУТ СК РФ

Днем в воскресенье, 24 сентября, в Арске на железнодорожной станции 52-летняя женщина, по предварительным данным, решила перейти через рельсы в запрещенном для этого месте. Когда она была на путях, ее насмерть сбил пассажирский поезд, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Машинисту не удалось остановить состав. По факту произошедшего проводится доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - отметили в ведомстве.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства. Напомним, не так давно мы уже сообщали, как пассажирский поезд в Казани насмерть сбил студента.

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