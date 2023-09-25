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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 10:02

В Татарстане пассажирский поезд насмерть сбил женщину

Женщина в Арске переходила рельсы в запрещенном для этого месте и была насмерть сбита пассажирским поездом
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: Центральное МСУТ СК РФ

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: Центральное МСУТ СК РФ

Днем в воскресенье, 24 сентября, в Арске на железнодорожной станции 52-летняя женщина, по предварительным данным, решила перейти через рельсы в запрещенном для этого месте. Когда она была на путях, ее насмерть сбил пассажирский поезд, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Машинисту не удалось остановить состав. По факту произошедшего проводится доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - отметили в ведомстве.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства. Напомним, не так давно мы уже сообщали, как пассажирский поезд в Казани насмерть сбил студента.

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