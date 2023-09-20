В Казани пассажирский поезд насмерть сбил студента

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, идет проверка. Фото: Центральное МСУТ СКР

В ночь на среду, 20 сентября, в Казани возле пешеходного перехода через ж/д пути на рельсах пассажирским поездом был насмерть сбит мужчина, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.

«Погибшим оказался студент одного из казанских институтов», - также отметили там.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. На данный момент установлено, что машинист поезда, увидев человека на пути, начал подавать громкий сигнал и применил экстренное торможение. Тем не менее вовремя остановить многотонный состав не удалось.

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