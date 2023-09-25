Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 9:14

В Менделеевске назначили новых руководителей ледового дворца и центра «Форпост»

Их уже представили в местной администрации
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Менделеевске на должность директора ледового дворца «Айсберг» назначен Идегей Минахметов.

В Менделеевске на должность директора ледового дворца «Айсберг» назначен Идегей Минахметов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Менделеевске назначили двух новых руководителей. Их в местном исполкоме на еженедельном совещании коллегам представила заместитель главы района Лейсан Галеева.

В частности, на должность директора ледового дворца «Айсберг» был назначен Идегей Минахметов. Он окончил факультет физической культуры КФУ. С 2017 года работал в пожарно-спасательной части МЧС Татарстана.

В свою очередь руководителем Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» стала Наталья Маснавиева. Она училась в Елабужском государственном педуниверситете. Ранее работала психологом в центре «Берег Надежды».

Напомним, в Нижнекамске начальником управления физкультуры и спорта стал Алексей Урезов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram