В Менделеевске назначили новых руководителей ледового дворца и центра «Форпост»

В Менделеевске на должность директора ледового дворца «Айсберг» назначен Идегей Минахметов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Менделеевске назначили двух новых руководителей. Их в местном исполкоме на еженедельном совещании коллегам представила заместитель главы района Лейсан Галеева.

В частности, на должность директора ледового дворца «Айсберг» был назначен Идегей Минахметов. Он окончил факультет физической культуры КФУ. С 2017 года работал в пожарно-спасательной части МЧС Татарстана.

В свою очередь руководителем Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» стала Наталья Маснавиева. Она училась в Елабужском государственном педуниверситете. Ранее работала психологом в центре «Берег Надежды».

Напомним, в Нижнекамске начальником управления физкультуры и спорта стал Алексей Урезов.

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