Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 7:30

В Нижнекамске начальником управления физкультуры и спорта стал Алексей Урезов

Ранее он возглавлял школу «Динамо»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Алексей Урезов на протяжении нескольких лет занимался тренерской деятельностью.

Алексей Урезов на протяжении нескольких лет занимался тренерской деятельностью.

В Нижнекамске начальником управления физкультурой и спортом стал Алексей Урезов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр района Рамиль Муллин.

Алексей Урезов на протяжении нескольких лет занимался тренерской деятельностью. С 2011 года возглавил школу «Динамо». Муллин пожелал ему успехов на новой должности.

Кроме того, начальником межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №11 назначили Алексея Абакумова. Ранее эту должность занимал Айдар Байрамов.

Напомним, начальник управления культуры исполкома Нижнекамска Гузель Мубаракшина уволилась.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram