В Нижнекамске начальником управления физкультуры и спорта стал Алексей Урезов

Алексей Урезов на протяжении нескольких лет занимался тренерской деятельностью.

В Нижнекамске начальником управления физкультурой и спортом стал Алексей Урезов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр района Рамиль Муллин.

Алексей Урезов на протяжении нескольких лет занимался тренерской деятельностью. С 2011 года возглавил школу «Динамо». Муллин пожелал ему успехов на новой должности.

Кроме того, начальником межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №11 назначили Алексея Абакумова. Ранее эту должность занимал Айдар Байрамов.

Напомним, начальник управления культуры исполкома Нижнекамска Гузель Мубаракшина уволилась.

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