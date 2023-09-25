Пригородные поезда будут отправляться из столицы Татарстана в 14:19. Фото: Даниил ОПАРИН

Поезда из Казани в Ульяновск благодаря модернизации будут ходить быстрее. Время в пути сократят уже с 1 октября, сообщает компания АО «Содружество».

Пригородные поезда, курсирующие по этому маршруту, будут отправляться из столицы Татарстана в 14:19. Это на 16 минут позже обычного графика. В Ульяновск прибудут в 20:04, что на шесть минут раньше.

В обратном направлении состав отправится в 7:39, то есть на девять минут позже. А в Казань он прибудет в 11:12. Это на 33 минуты раньше.

Напомним, из Кирова в Казань и обратно запустили прямой авиарейс.

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