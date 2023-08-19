Из Кирова в Казань и обратно запустили прямой авиарейс

Первый полет состоялся 18 августа. Фото: Алина НИЗАМОВА

В пятницу, 18 августа, был дан старт прямому авиарейсу, который связал Казань и Киров. Это стало результатом договоренности между главой Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Кировской области Александром Соколовым. Самолеты между региональными центрами будут летать три раза в неделю – вторник, пятница и воскресенье.

«Расписание оптимальное и для бизнеса, и для туристов», - отметил Александр Соколов в своем официальном телеграм-канале.

Губернатор также заявил, что сейчас рассматриваются и другие, новые направления полетов из Кирова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram