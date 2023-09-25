В Казани на заседании поднимут тему инклюзивности правительства талибов*

Последний раз талибы* приезжали в столицу Татарстана в начале июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани на заседании московского формата по Афганистану поднимут темы инклюзивности правительства талибов*, борьбы с терроризмом и наркопреступностью. Мероприятие состоится 29 сентября в Казанской ратуше, сообщает МИД России.

На заседании стороны обсудят текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны.

Последний раз талибы* приезжали в столицу Татарстана в начале июня для участия в международном форуме министров образования. А в мае они приняли участие в международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum».

Отметим, предыдущее заседание московского формата по Афганистану состоялось в 2022 году в Москве. Этот формат был создан в 2017 году.

Напомним, талибы* пригласили «Татнефть» к участию в добыче нефти в Афганистане.

* члены запрещенной в России террористической организации

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