Начальник управления культуры исполкома Нижнекамска Гузель Мубаракшина уволилась

В Нижнекамске специалист оставаться не планирует. Фото: пресс-служба Нижнекамска

Пост покинула начальник управления культуры исполкома Нижнекамска Гузель Мубаракшина.

Гузель Мубаракшина проработала начальником управления культуры исполкома города около 12 лет. В настоящее время она находится в отпуске. При этом официально свой пост покинет 18 сентября.

По словам Мубаракшиной, ей захотелось что-нибудь поменять в жизни. Она довольна своей работой и командой. Однако в Нижнекамске специалист оставаться не планирует.

Напомним, ранее Равиль Сафиуллин покинул пост главного архитектора Нижнекамска.

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