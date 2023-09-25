Раис Татарстана вручил награды победителям Всероссийской спартакиады СКР

Рустам Минниханов отметил, что для региона большая честь принимать Всероссийскую спартакиаду СКР. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя Следкома России генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус вручили награды победителям Всероссийской спартакиады СКР, сообщает пресс-служба глава республики.

По словам Клауса, за дни спартакиады участники проявили все лучшие качества, которые характеризуют их как настоящих спортсменов и сотрудников Следственного комитета страны. Турнир должен запомниться каждому, так как участники оказались в кругу друзей и познакомились с городом.

Минниханов отметил, что для региона большая честь принимать Всероссийскую спартакиаду СКР. Он поблагодарил каждого за организацию турнира и заверил, что Татарстан вновь готов принять будущие игры.

Отметим, первое место заняла команда ПФО, второе - Сибирского федерального округа и третье - Северо-Западного федерального округа. Состязание были организованы на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо».

Напомним, Рустам Минниханов наградил жителей Татарстана медалями «За доблестный труд».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram