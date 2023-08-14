Рустам Минниханов наградил жителей Татарстана медалями «За доблестный труд»

Медаль вручается гражданам за высокие достижения и большой вклад в государственное, культурное, социальное и экономическое развитие Республики. Фото: Олег Укладов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов наградил медалями «За доблестный труд» и почетными званиями 15 татарстанцев. Глава региона подписал соответствующие Указы.

Так, медали получили 12 человек, среди них - председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, начальник отдела делопроизводства Управления судебного департамента Айдар Волков, врач стоматолог-терапевт Кукморской центральной районной больницы Равиль Габдрахманов и другие.

Медаль вручается гражданам за высокие достижения и большой вклад в государственное, культурное, социальное и экономическое развитие Республики.

Также трем жителям присвоили почетное звание «Заслуженный энергетик РТ». Его получили электромонтер организации АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» Мусавир Валиев, руководитель группы по эксплуатации и ремонту электрооборудования «Татнефть-Добыча» Олег Савельев, начальник Аксубаевского района электросетей «Чистопольских электрических линий» Николай Телешов.

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