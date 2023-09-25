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НовостиОбщество25 сентября 2023 5:38

Участники спецоперации из Татарстана с семьями отправились в круиз по Волге

Такую возможность получили более 200 военнослужащих из разных регионов Поволжья
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Круиз для участников спецоперации и их семей организован в рамках акции «Своих не бросаем».

Круиз для участников спецоперации и их семей организован в рамках акции «Своих не бросаем».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники спецоперации из Татарстана 24 сентября с семьями отправились в круиз по Великому Волжскому пути. В течение трех дней они познакомятся со знаковыми объектами культурного наследия Поволжья.

В плавание отправились более 200 военнослужащих с родными из разных регионов Приволжского федерального округа. Их проводили под выступление оркестра. Многие в подобное путешествие отправился впервые в жизни. Участники поблагодарили организаторов за такую возможность.

Отметим, круиз для участников спецоперации и их семей организован в рамках акции «Своих не бросаем». Первая стоянка запланирована в Тетюшах. Там они посетят Сторожевую башню, Троицкий собор и музей. После состоится прогулка по Свияжску, а завершится семейное путешествие в Болгаре.

Напомним, в Казани формируют личные фонды участников спецоперации.

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