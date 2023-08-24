В Казани формируют личные фонды участников спецоперации

В 2023 году были проведены ряд встреч с членами семьей военнослужащих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани создадут личные архивные фонды участников спецоперации. Также идет подготовка коллекции в память о пандемии COVID-19. Об этом на сессии Казгордумы сообщила начальник управления муниципального архива города Гульнара Мусина.

По словам Мусиной, в 2023 году были проведены ряд встреч с членами семьей военнослужащих. Также она попросила всех руководителей по возможности оказывать в этом содействие.

Кроме того, собирают архив памятных фотографий с Универсиады-2013. Этот проект приручен к десятилетию проведения в Казани Всемирных студенческих игр.

Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу.

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