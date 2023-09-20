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НовостиСпорт20 сентября 2023 16:34

В Казани на матче Кубка России «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 2:4

Исход матча решила серия пенальти
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Игроки команды гостей оказались более точными.

Игроки команды гостей оказались более точными.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду, 20 сентября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» прошел матч в рамках четвертого группового тура Кубка России по футболу. На поле встретились местный «Рубин» и «Ростов».

В первом тайме повели гости. Они открыли счет, который казанцы все же смогли сравнять. Паритет сохранялся до конца игры. Пришлось назначить серию пенальти. Игроки «Ростова» оказались более точными, а их вратарь более непробиваемым. Матч закончился со счетом 2:4 в пользу гостей.

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