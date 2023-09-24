В Казани состоялся форум в честь Дня профсоюзов

Лозунгом форума стало «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Казани 24 сентября состоялся III Республиканский форум по охране труда. Он был посвящен празднованию Дня профсоюзов.

На мероприятии побывали около 400 гостей. Лозунгом форума стало «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда». Посетители побывали на выставке современных средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в рамках форума прошло чествование лучших профсоюзных активистов. Свыше 20 человек получили медаль «За наставничество». Также были организованы семинары, посвященные тонкостям и сложностям нововведений в Трудовом кодексе России.

Напомним, в Нижнекамске концерт в честь Дня города посетили более 25 тысяч человек.

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