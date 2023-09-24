В Нижнекамске концерт в честь Дня города посетили более 25 тысяч человек

Праздничная программа завершилась дискотекой под открытым небом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнекамске 23 сентября концерт в честь Дня города посетили более 25 тысяч человек. На сцене выступила поп-группа «Отпетые мошенники», сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках мероприятия прошел гастрономический фестиваль и состоялась ярмарка «Бахча-фест». Также организовали выставку ретроавтомобилей. А вечером посетителей ждал концерт исполнителей «Казан Егетлере», Guns и Динара Ряхимова.

Группа «Отпетые мошенники» исполнили свои хиты «Девушки бывают разные», «Лето это», «Не говори мне ничего», «Люби меня, люби». Завершилась праздничная программа дискотекой под открытым небом.

Ранее «Комсомолка» опубликовала программу мероприятий в Казани на выходные - 23 и 24 сентября.

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