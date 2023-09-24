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НовостиОбщество24 сентября 2023 9:50

Пешеходный мост в Арске стал победителем архитектурной премии

Он был признан лучшим в номинации «Малый объект»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мост восстанавливали в рамках проекта «ТатАрские предания – в город старой дорогой по улице Коммуны». Фото: @nashtatarstan_official

Мост восстанавливали в рамках проекта «ТатАрские предания – в город старой дорогой по улице Коммуны». Фото: @nashtatarstan_official

Пешеходный мост в Арске стал победителем Всероссийской архитектурной премии «АРХИWOOD». Об этом в своем телеграм-канале сообщило Правительство Татарстана.

По результатам голосования мост через Казанку был признан лучшим архитектурным сооружением из дерева в номинации «Малый объект». Его восстанавливали в рамках проекта «ТатАрские предания – в город старой дорогой по улице Коммуны».

Напомним, капитальный ремонт моста по улице Назарбаева в Казани намерены закончить к ноябрю. После завершения работ автомобильных полос станет восемь вместо шести, появятся пешеходная и велодорожки.

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