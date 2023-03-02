В Казани капремонт моста по улице Назарбаева завершат осенью

Изначально закончить ремонт намеревались лишь к осени 2024 года. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Капитальный ремонт моста по улице Назарбаева в Казани намерены закончить к ноябрю. После завершения работ автомобильных полос станет восемь вместо шести, появятся пешеходная и велодорожки. 2 марта ход работ проверил глава Казани Ильсур Метшин.

Как уточнил мэр, мост через озеро Кабан – одна из главных артерий, которая важна для дорожно-транспортной ситуации в столице Татарстана. Изначально закончить ремонт намеревались лишь к осени 2024 года, но позже срок сократили. На объекте работы ведутся круглые сутки, здесь трудятся 28 рабочих и 11 единиц техники.

Напомним, мост был закрыт в сентябре прошлого года из-за возникших в опорах конструкции трещин. Эксперты после обследования пришли к выводу, что ездить по нему опасно.

В текущем году в столице Татарстана также отремонтируют мосты через реку Киндерку, Сухую реку и мост в поселке Куземетьево.

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