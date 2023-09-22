В выходные в Казани обещают теплую погоду до +27 градусов. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Научиться вязать морские узлы, познать жестовый русский язык и решить судьбу пространства под «Миллениумом» – все это можно будет сделать в Казани в эти выходные. Делимся самой подробной программой мероприятий на 23 и 24 сентября.

Программа мероприятий в Казани на 23 сентября 2023

Открытый воркшоп по концептуальному наполнению территории под мостом «Миллениум»

Где: Лекторий Присутственных мест Казанского Кремля

Во сколько: 13.00

Горожанам предлагают подумать, что делать с территорией под «Миллениум», где сейчас находится парковка. Участники разработают общую концепцию пространства, варианты оформления опор граффити, придумают событийную программу на 2023-2024 годы и не только. Регистрация по ссылке.

Шахматный турнир для пожилых

Где: набережная реки Казанки, павильон рядом с экстрим-парком «Урам»

Во сколько: 12.00

Регистрация пройдет на месте с 12.00 до 12.20. Принять участие в соревнованиях могут горожане старше 55 лет. Турнир пройдет по швейцарской системе. Подсчет будет вестись с применением коэффициента «Бухгольца»

Международный день жестовых языков

Где: КЦ «Сайдаш»

Во сколько: 9.30

Мероприятия начнется со знакомства с русским жестовым языком, общение, игры, мастер-классы от глухих мастеров. В 11.30 пройдет праздничный концерт с участием глухих артистов Актюбинского областного филиала ОО «Казахстанское общество глухих». В 14.30 гостям покажут КВН «Казань Вас Насмешит» среди глухой молодежи из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Оренбургской области и Казахстана.

Фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR»

Где: Экстрим-парк «УРАМ»

Во сколько: 23 сентября с 14.30, 24 сентября с 13.00

Гостей фестиваля в выходные ждут дискуссионная площадка, образовательные лекции, выставка фотографий, маркет резидентов и творческих деятелей, бизнес-тиндер и фотозона. Регистрация на мероприятия по ссылке.

Лекция «Драгоценный пластик. История, технологии, искусство и дизайн»

Где: Выставочный зал «Манеж»

Во сколько: 14.00

Руководитель направления «Предметный и промышленный дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ Мария Степанова расскажет об основных технологических приемах работы с переработанным материалом в дизайне. Принять участие в ней можно по ссылке.

До 12 ноября с 10.00 до 18.00 здесь же будет проходить выставка «Фантастик Пластик». Экспозиция состоит из более 40 работ и фотографий проектов, выполненных из вторичного пластика.

В парке «Крылья Советов» пройдет тренировка для собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа мероприятий в Казани на 24 сентября 2023

Встреча с психологом

Где: парк «Черное озеро»

Во сколько: в 14.00

Врач-психотерапевт Ренат Миназов расскажет о сущности материнской любви, когда она граничит с гиперопекой. Встреча пройдет в амфитеатре парка.

Вальс кораблей

Где: парк «Черное озеро»

Во сколько: 18.00

В 12.00, 14.00 и 16.00 для всех желающих пройдет мастер-класс по вязанию морских узлов. После этого желающие смогут взять в аренду кораблик и поуправлять им под классическую музыку в исполнении пианистов. Хедлайнером мероприятия станет аранжировщик и композитор Валерий Коротков.

Тренировки для собак

Где: парк «Крылья Советов»

Во сколько: 13.00

Вместе со специалистом по поведению собак Полиной Кучеевой владельцы питомцев разберут основные команды, научатся контролировать поведение животного на прогулке.

В 13.00 пройдет занятие по базовой дрессировке, а в 14.00 состоится мастер-класс по развитию обоняния и поиска предметов по запаху. Занятия подойдут для собак всех возрастов и любой породы. Запись у преподавателя.

Экологический праздник «Зеленая система»

Где: Экопространство «Веранда» напротив главного входа в ТЦ «Мега»

Во сколько: с 12.00 до 14.30

В программе: обмен одеждой, книгами и посудами, прием вторсырья, экоигры и не только. С 13.00 до 14.00 на празднике пройдет мастер-класс по литью бумаги. На него нужно зарегистрироваться.

Участникам мероприятия презентуют ЭМ-ведро для сбора органических отходов в домашних условиях, а также покажут, чем заменить одноразовые альтернативы и во что перерабатывают вторсырье.

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