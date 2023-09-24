Молодежь Татарстана выиграла более миллиона рублей на конкурсе микрогрантов

Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству победителей конкурса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодежь Татарстана выиграла более 1,2 миллиона рублей на конкурсе микрогрантов. Среди победителей оказались 16 проектов от республики, сообщили организаторы.

Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству победителей конкурса. Также в этом списке оказались Санкт-Петербург, Удмуртия, Волгоградская и Нижегородская области.

Кроме того, каждый проект оценивался по десяти критериям и десятибалльной шкале. Среди победителей из республики можно выделить такие проекты, как научно-образовательная игра «НАУКАПОЛИЯ», спектакль-размышление «Алиса в стране чудес» и «Дворовая лига».

Напомним, в число победителей федеральных грантов вошли 29 татарстанских НКО.

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