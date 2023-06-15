В число победителей федеральных грантов вошли 29 татарстанских НКО

Общая сумма грантов составила почти 53 миллиона рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В число победителей федеральных грантов на развитие гражданского общества в 2023 году вошли 29 татарстанских некоммерческих организаций (НКО). Эти результаты были озвучены на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко.

Общая сумма грантов составила почти 53 миллиона рублей. Из них 7,1 миллиона рублей получила городская общественная организация помощи детям-инвалидам с расстройствами аутистического спектра «Просто другие». Они в 2022 году первыми в Казани открыли социальную учебно-тренировочную квартиру, в которой молодые люди с ментальными нарушениями обучаются навыкам жизни.

Отметим, 1,5 тысячи социально ориентированным НКО комитет выделил гранты на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. По итогам предыдущего конкурса поддержали 1,9 тысячи социально значимых проектов с совокупным бюджетом 8,1 миллиарда рублей

Ранее мы сообщали, что сериал «Слово пацана» про казанские ОПГ получил грант на съемку.

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