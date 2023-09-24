На 42 копейки стал дороже бензин марки АИ-92. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане вновь подорожали бензин и дизельное топливо. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

За неделю, с 11 по 17 сентября, заметнее всего поднялись цены на дизельное топливо. Теперь его можно приобрести за 59,8 рубля за литр.

Кроме того, на 42 копейки стал дороже бензин марки АИ-92. Его цена составит 51,9 рубля за литр. Также на 36 копеек - до 65,5 рубля за литр подорожал АИ-98 и выше.

Напомним, бензин на заправках Татарстана продолжает дорожать.

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