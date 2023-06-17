Бензин на заправках Татарстана продолжает дорожать

Изменения цен на бензин замерили с 5 по 13 июня 2023 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Татарстанстата изучили динамику цен на автозаправках республики с 5 по 13 июня 2023 года. Согласно их данным, бензин в регионе продолжает дорожать. Бензин марки АИ-92 за указанный период времени вырос в цене в среднем на 0,29% - с 46,39 до 46,53 рубля за один литр, АИ-98 и выше подорожали на 0,18% - с 61,61 до 61,72 рубля за один литр.

Интересно что при всем этом бензин марки АИ-95, наоборот, хоть немного, но все же подешевел – на 0,25%. (с 50,30 до 50,17 рубля за один литр). В то же время средняя стоимость дизельного топлива остается пока неизменной - 54,62 рубля за один литр.

Если же сравнивать эти цены с ценами декабря прошлого года, то видно, что АИ-92 в Татарстане за это время подрожал с 45,96 до 46,53 рубля за литр, АИ-95 – с 49,46 до 50,17 рубля, АИ-98 и выше – с 60,77 до 61,72 рубля, а дизельное топливо – с 54,34 до 54,62 рубля.

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