Единый месячный социальный проездной может подорожать до 605 рублей, а детский - до 369 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в 2024 году повысится стоимость социального проездного. Это коснется и детских билетов, сообщает Миндортранс республики.

Единый месячный социальный проездной может подорожать до 605 рублей, а детский - до 369 рублей. В настоящее время проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Отметим, в 2023 году социальный поездной стоит 581 рубль, а детский - 354 рубля. Эти билеты являются именными и оформляются в виде электронной или банковской карты.

Напомним, в Казани в троллейбусах установят систему оплаты проезда без кондуктора.

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