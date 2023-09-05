В Казани в троллейбусах установят систему оплаты проезда без кондуктора

Всего в общественном транспорте появятся порядка 120 валидаторов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В казанских троллейбусах в течение месяца установят первую партию валидаторов - системы оплаты проезда без кондукторов. Об сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Всего в общественном транспорте появятся порядка 120 устройств. Сейчас они тестируются на троллейбусном маршруте №2. Пассажиры при входе в салон смогут самостоятельно приложить карту к валидатору и оплатить проезд.

Напомним, ранее в Казань прибыл первый троллейбус нового поколения.

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