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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:30

В Казани в троллейбусах установят систему оплаты проезда без кондуктора

Система уже тестируется на троллейбусном маршруте №2
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Всего в общественном транспорте появятся порядка 120 валидаторов.

Всего в общественном транспорте появятся порядка 120 валидаторов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В казанских троллейбусах в течение месяца установят первую партию валидаторов - системы оплаты проезда без кондукторов. Об сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Всего в общественном транспорте появятся порядка 120 устройств. Сейчас они тестируются на троллейбусном маршруте №2. Пассажиры при входе в салон смогут самостоятельно приложить карту к валидатору и оплатить проезд.

Напомним, ранее в Казань прибыл первый троллейбус нового поколения.

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