В Казани в троллейбусах установят систему оплаты проезда без кондуктора

Всего в общественном транспорте появятся порядка 120 валидаторов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В казанских троллейбусах в течение месяца установят первую партию валидаторов - системы оплаты проезда без кондукторов. Об сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Всего в общественном транспорте появятся порядка 120 устройств. Сейчас они тестируются на троллейбусном маршруте №2. Пассажиры при входе в салон смогут самостоятельно приложить карту к валидатору и оплатить проезд.
Напомним, ранее в Казань прибыл первый троллейбус нового поколения.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram