В Казань прибыл первый прямой рейс из Самарканда

Рейсы из Казани в Самарканд будут осуществляться на воздушном судне Bombardier CRJ-200. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Международный аэропорт «Казань» 24 сентября прибыл первый прямой рейс из Самарканда. Самолет традиционно встретили водяной аркой из брандспойтов пожарных автомобилей, сообщает пресс-служба воздушного причала.

Рейсы из Казани в Самарканд и обратно будут осуществляться на воздушном судне Bombardier CRJ-200 с вместимостью 50 человек. Полеты будут выполняться по субботам с длительностью более трех часов.

Отметим, самолет из Казани в Узбекистан улетел почти со 100% загрузкой. А прибыли в столицу Татарстана 35 пассажиров. Это является хорошим показателем для старта международных авиалиний.

Напомним, из Кирова в Казань и обратно запустили прямой авиарейс.

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