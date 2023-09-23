Исполком Казани рассказал, когда достроят надземный переход на проспекте Победы

На объекте необходимо доделать ряд работ. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

Надземный переход на проспекте Победы, который входит во второй этап реконструкции Вознесенского тракта, будет открыт после запуска этой очереди дорого. Об этом в своем telegram-канале cообщил комитет внешнего благоустройства Казани.

На объекте необходимо доделать мелкие работы, провести пусконаладку лифтов и подключить электричество. После будет проведена проверка на соответствие требованиям технической безопасности и получены все необходимые документы.

Напомним, ранее первый участок Вознесенского тракта планировали сдать в ноябре 2023 года.

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