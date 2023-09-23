В Татарстане с начала 2023 года в ДТП погибли 14 мотоциклистов

Из-за перепадов температуры дорожное покрытие на дает хорошего сцепления с колесом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2023 года в Татарстане произошло 201 дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта. В них погибли 14 человек, а 215 получили травмы.

В ГИБДД республики предупреждают, что несмотря на теплую погоду, вождение мотоцикла в это время года может быть опасно. Связано это с тем, что из-за перепадов температуры дорожное покрытие на дает хорошего сцепления с колесом.

Напомним, ранее в Казани сотрудники ГИБДД помогли ребенку, съевшему крысиный яд.

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