В Казани сотрудники ГИБДД помогли ребенку, съевшему крысиный яд

Автоинспекторы сопроводили отца с ребенком до больницы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сотрудники ГИБДД Татарстана помогли в экстренной ситуации спасти жизнь годовалому ребенку. Инцидент произошел 17 сентября.

В Казани к инспекторам ДПС обратился 45-летний мужчина. Его годовалый ребенок, находясь дома съел крысиный яд и ему требовалась срочная медицинская помощь. Автоинспекторы сопроводили отца с ребенком до больницы. Семья малыша выразила благодарность работникам Госавтоинспекции, сообщает их пресс-служба.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура Татарстана проверит инцидент с высадкой ребенка из автобуса.

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