Минниханов заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Татарстане

За неделю в регионе зарегистрировали 89 случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и гриппом. Об этом на субботнем совещании заявил раис республики Рустам Минниханов.

За неделю в регионе зарегистрировали 89 случаев COVID-19, когда на прошлой неделе было выявлено 65 случаев. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 46% - 14,2 тысячи случаев.

Глава Татарстана поручил организовать входные фильтры в образовательных учреждениях и трудовых коллективах, а также призвал привить от гриппа до 60% населения республики.

Ранее мы рассказывали, будет ли введен масочный режим в Татарстане.

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