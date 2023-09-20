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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:01

Масочный режим в Татарстане 2023: коронавирусные ограничения могут ввести только в отдельных учреждениях

В Татарстане не собираются вводить коронавирусные ограничения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В ряде регионов России из-за роста заболеваемости коронавирусом в медучреждениях ввели обязательный масочный режим.

В ряде регионов России из-за роста заболеваемости коронавирусом в медучреждениях ввели обязательный масочный режим.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Роспотребнадзор Татарстана, в республике каждую неделю выявляется до 75 новых случаев коронавируса. Как оказалось, это более чем в восемь раз меньше, чем осенью 2022 года. Такая же стабильная ситуация в регионе и с ОРВИ. Показатели по заболеваемости не превышают норму для сезона.

При этом, как отметили в республиканском управлении, если в отдельных медучреждениях будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом, то там на месте все же введут масочный режим. В остальном профилактические меры и ковидные ограничения вводить в Татарстане не собираются.

Отметим, в ряде российских регионов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в медучреждениях ввели обязательный масочный режим.