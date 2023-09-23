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НовостиОбщество23 сентября 2023 8:13

Прокуратура Татарстана проверит инцидент с высадкой ребенка из автобуса

В Казани кондуктор высадил ребенка без билета из автобуса
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Из общественного транспорта запрещается высаживать детей в возрасте до 16 лет.

Из общественного транспорта запрещается высаживать детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 23 сентября очевидцы сообщили о том, что кондуктор высадил ребенка из автобуса №37, поскольку тот не смог купить билет. В общественном транспорте не работал терминал безналичной оплаты. У мальчика с собой была только карта, поэтому наличкой оплатить проезд он не мог.

По факту инцидента прокуратура Татарстана начала проверку. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры с привлечением виновных лиц к ответственности.

Отметим, что согласно федеральному закону, запрещается высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, даже если они не оплатили проезд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, ранее казанцев предупредили о том, что автобус №62 придется ждать дольше из-за нехватки водителей.

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