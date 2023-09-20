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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:05

Жителей Казани предупредили о том, что автобус №62 придется ждать дольше

Это связано с нехваткой водителей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В настоящее время маршрут №62 обслуживает 14 автобусов.

В настоящее время маршрут №62 обслуживает 14 автобусов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей Казани предупредили об увеличении интервала между автобусами №62. Придется дольше ждать на остановке. Это связано с нехваткой водителей, сообщает комитет по транспорту города.

В настоящее время маршрут №62 обслуживает 14 автобусов. Интервал между ними в дневное время составляет 12 минут, а в вечернее - 20-25 минут. Для решения проблемы с нехваткой водителей перевозчик уже связался с центром занятости населения столицы Татарстана.

Как только найдут необходимое количество сотрудников, рейсы будут осуществляться в соответствии с утвержденным графиком движения.

Напомним, в июле в Казани на остановках вышли из строя информационные табло. Спустя пару недель их работа была восстановлена.

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