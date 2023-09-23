Прокуратура Татарстана назвала главных должников по зарплате

Проблема была поднята на заседании межведомственной рабочей группы. Фото: прокуратура Татарстана

Заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов потребовал от руководителей предприятий в кратчайшие сроки погасить долги по зарплате. Проблема была поднята на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения трудовых прав граждан.

В перечень должников вошли такие компании, как ООО «Кит строй», ООО «УК «Нефтехимстрой», ООО «Спецстройсервис», ООО «Сферастрой», ООО «Рокайсан», ООО «Гемонт», ООО «Строительно-испытательная лаборатория».

Главам профильных подразделений аппарата прокуратуры Татарстана поручили проконтролировать устранение нарушений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, ранее жители Советского района Казани сообщили о громком хлопке.

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