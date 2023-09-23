Ночью жители Советского района Казани сообщили о громком хлопке

У машины повреждены капот и фара. Фото: МЧС по Татарстану

Ночью 22 сентября жители Советского района Казани сообщили в спецслужбы о якобы взрыве на промзоне напротив дома №48 по улице Даурской. На место происшествия выехали подразделения пожарной охраны.

Оказалось, из-за неисправности двигателя автомобиля «Форд транзит» произошла вспышка и возник громкий звук. У машины повреждены капот и фара, никто не пострадал. Возгорания не последовало, после проверки пожарным был дан отбой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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