«Он погнался за мной»: В Казани жители ЖК «Родина» ловят преследователя женщин на живца

Мужчина засветился перед камерами видеонаблюдения. Фото: скриншот

В ЖК «Родина» Приволжского района Казани незнакомец на улице по вечерам выслеживает одиноких женщин и начинает их преследовать, такие сообщения стали появляться в местных пабликах. Представительницы прекрасного пола тут же вооружились перцовыми баллончиками и начали озираться по сторонам.

Как рассказала «Комсомолке» жительница дома №24 на улице Родина Эльвира, в минувшие выходные она заметила во дворе мужчину лет 30, по всей видимости - представитель страны ближнего зарубежья. Поначалу, Эльвира не придала этому значения, ей показалось, что он просто кого-то ждет. Но спустя три часа он все так же продолжал ошиваться возле скамейки.

«Я тогда подумала, ну мало ли, может девушку ждет. С виду вроде бы трезвый, пивных бутылок на лавке не было, не мусорит, да и бог с ним», - говорит Эльвира.

Позже, она вышла на балкон и увидела, как тот самый «иностранец» быстрым шагом идет за какой-то девушкой, а та оборачивается и испуганно смотрит на него. После чего, по словам Эльвиры, девушка забежала в подъезд, а мужчина резко развернулся и пошел в обратную сторону.

Тогда женщина подумала, что это поклонник, который ждал свой объект обожания на улице, но в итоге получил поворот от ворот. Вот только на следующий день, просматривая местный паблик, Эльвира увидела пост, где жители ЖК «Родина» во всю бьют тревогу. Дескать, во дворах чуть ли не маньяк завелся и женщинам теперь приходится ходить с перцовыми баллончиками, озираясь.

«Вчера произошел ужасный инцидент. Какой-то тип преследовал меня до подъезда у нас в ЖК»,- пишет в соцсетях, видимо, та самая девушка.

Как потом выяснилось, это был не единичный случай.

«Сначала ничего не заподозрила. Потом стало как-то не по себе, и я решила прибавить темп. Он тоже начал ускоряться, чуть ли не бежать за мной. Я решила остановиться, чтобы он прошел мимо. Прошел, остановился и сделал вид, якобы ищет какой-то дом. Как только я побежала к подъезду, он погнался за мной. К счастью, успела зайти», - написала в соцсетях местная жительница Разиля.

Одна из женщин успела забежать в подъезд, оставив преследователи ни с чем на улице. Фото: скриншот

ЗАСАДА

Корреспондент «КП-Казань» выехал на место, чтобы выяснить, в чем дело, и найти очевидцев. Однако, по иронии судьбы, сам был принят чуть ли не за маньяка.

В своих поисках очевидцев увидел идущую неспешным шагом женщину лет 30 в короткой юбке: «Неужели она не боится в одиночку разгуливать в таком виде, когда тут орудует преследователь, у которого неизвестно, что на уме?»

Но женщина оказалась отнюдь не одна.

«Эй! Ты кто такой, что здесь делаешь?! Документы есть у тебя? Зачем к моей жене подошел, с какой целью?» – неожиданно появился агрессивно настроенный мужчина.

Хорошо, что удалось быстро разобраться. Оказалось, 35-летний Владимир решил использовать свою супругу в качестве наживки, чтобы поймать преследователя. По словам мужчины, на днях какой-то незнакомец, похожий по описанию на того самого иностранца, подошел к его жене и начал странно флиртовать. Супруге Владимира удалось от него скрыться в ближайшей аптеке, туда незнакомец, видимо, не рискнул зайти следом.

Мужчина после этого тоже увидел в соцсетях, что в ЖК «Родина» завелся преследователь женщин. По словам Владимира, тогда у него и созрел план устроить засаду и поговорить с возмутителем беспокойства по-мужски. А чтобы ничего такого не произошло, позвал на помощь друга. Ловили на живца, то есть на жену Владимира. Кстати, по его словам, в ЖК «Родина» после этих инцидентов многие представительницы прекрасного пола, действительно, теперь не выходят из дома без перцового баллончика. Поэтому Владимир с другом и хотят побыстрее снова наладить спокойную жизнь в ЖК, поймав преследователя.

То самая площадка, где вечером крутился неизвестный, который, как утверждается, преследовал одну из местных жительниц. Фото: Адель ХИСАМОВ

Отметим, что корреспонденту «КП-Казань» пока не удалось выйти на тех самых женщин, которые писали в соцсетях о преследованиях незнакомца. Однако, как рассказали местные жители, его жертвы обратились в полицию, но там сказали, что в действиях мужчины пока нет состава преступления.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Состава преступления здесь, конечно, нет и привлечь незнакомца к ответственности полиция не может. Однако, участковому следует отреагировать на сигналы граждан, найти этого мужчину и проверить у него документы – паспорт, вид на жительство, регистрацию, а также провести профилактическую беседу о недопустимости такого поведения», - объяснил «КП-Казань» адвокат Айрат Фаткулин.

По его словам, если участковый будет бездействовать, то нужно обратиться к его начальнику, либо начальнику местного отдела полиции. Напоследок, Айрат Фаткулин призывает мужчин, которые самостоятельно пытаются разыскать преследователя, вести себя в рамках закона и не распускать руки, а то их самих могут привлечь к ответственности.

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