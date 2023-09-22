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НовостиЭкономика22 сентября 2023 14:57

Из-за пробок экономические потери Казани превышают 24 млрд рублей в год

Такое мнение высказал глава НПО «Гулливер» Дамир Алтынбаев
Адам САГАЛ
Пробки остаются важной проблемой мегаполисов

Пробки остаются важной проблемой мегаполисов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 млрд рублей в год – такую сумму превышают экономические потери Казани из-за пробок. Об этом в ходе круглого стола на форуме Kazan Digital Week заявил директор НПО «Гулливер» Дамир Алтынбаев.

Как полагает эксперт, решением проблемы может стать строительство канатных дорог. Лишь одна подобная инфраструктура может убрать из мегаполиса 2 тысячи автомобилей или 100 автобусов. Алтынбаев считает, что поездка на канатной дороге может стоить в пределах 100-150 рублей.

Похоже, что власти республики согласны с такой позицией, ведь Минтранс Татарстана 21 сентября подписал соглашение о строительстве канатных дорог

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