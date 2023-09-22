Из-за пробок экономические потери Казани превышают 24 млрд рублей в год

Пробки остаются важной проблемой мегаполисов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 млрд рублей в год – такую сумму превышают экономические потери Казани из-за пробок. Об этом в ходе круглого стола на форуме Kazan Digital Week заявил директор НПО «Гулливер» Дамир Алтынбаев.

Как полагает эксперт, решением проблемы может стать строительство канатных дорог. Лишь одна подобная инфраструктура может убрать из мегаполиса 2 тысячи автомобилей или 100 автобусов. Алтынбаев считает, что поездка на канатной дороге может стоить в пределах 100-150 рублей.

Похоже, что власти республики согласны с такой позицией, ведь Минтранс Татарстана 21 сентября подписал соглашение о строительстве канатных дорог

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram