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НовостиОбщество21 сентября 2023 16:28

Минтранс Татарстана подписал соглашение о строительстве канатных дорог

Договоренность была достигнута на полях форума Kazan Digital Week - 2023
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Момент подписания соглашения. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Момент подписания соглашения. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В четверг, 21 сентября, на полях форума Kazan Digital Week – 2023 Минтранс Татарстана и ГК «Урбантех» подписали соглашение, согласно которому планируется строительство канатных дорог в городах республики.

«Мы заинтересованы в развитии технологических проектов на транспорте в Татарстане», – прокомментировал замглавы Минтранса республики Айрат Садыков.

По его словам, регион рассчитывает на плодотворное сотрудничество с ГК «Урбантех».

«Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в области строительства канатных дорог городского типа. Мы видим значительный потенциал у канатных дорог как вида общественного транспорта в Казани и других городах Татарстана», - в свою очередь отметил основатель группы компаний Андрей Денисенков.

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