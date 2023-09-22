В Казани 23 сентября пройдут традиционные сельхозярмарки

Посетить ярмарку можно будет с 6:00 до 13:00. Фото: Иван Макеев

В Казани 23 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В них примут участие 22 района Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса республики, сообщает пресс-служба мэрии города.

Посетить ярмарку можно будет с 6:00 до 13:00. На 15 площадках торговцы представят свою продукцию по социально-ориентированным ценам.

Так, в ЖК «Салават Купере» торговля развернется на парковке у торгового центра на улице Садовая. При этом на площадках специалисты регулярно будут проводить проверку ветеринарно-санитарных условий. Также они обеспечат охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения.

Напомним, в Казани на форуме «KazanForum 2023» состоялась ярмарка халяль.

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