В Казани троих детей госпитализировали из детсада в предобморочном состоянии

Воспитатели забеспокоились с самого утра, когда детей привели в садик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани троих детей из детского сада №373 госпитализировали в ДРКБ в предобморочном состоянии. Все три ребенка в возрасте от 2 до 3 лет оказались из одной семьи.

Воспитатели забеспокоились с самого утра, когда детей привели в садик. Малыши уже были вялыми, без настроения, тогда сотрудники учреждения вызвали «скорую». Детей госпитализировали в ДРКБ.

Врачи их осмотрели, взяли анализы и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас их отпустили домой, угрозы жизни нет, сообщает «Татар-Информ».

Ранее в Казани шесть воспитанников детсада №262 попали в больницу с отравлением.

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