В Казани шесть воспитанников детсада №262 попали в больницу с отравлением

Госпитализация понадобилась лишь некоторым из них. Фото: Александр ГЛУЗ

На днях в инфекционную больницу обратились родители шестерых детей. Все они - воспитанники младшей группы детсада №262. У них были признаки пищевого отравления. Некоторых пришлось госпитализировать. Предварительный диагноз - сальмонеллез.

- Дети из второго корпуса детсада, который находится на улице Декабристов. Они поели яйца. Животы заболели у более чем шести детей, но в больницу, видимо, обратились не все, - на правах анонимности рассказали «КП-Казань» в самом дошкольном учреждении.

После произошедшего в детсад с проверкой прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Для выявления источника отравления они взяли там все необходимые смывы и пробы. Как стало известно «КП-Казань», детсад из-за этого инцидента не закрыли, он продолжает работать.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах после массового отравления Роспотребнадзор через суд требует закрыть кафе.

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