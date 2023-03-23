В Казани шесть воспитанников детсада №262 попали в больницу с отравлением

Госпитализация понадобилась лишь некоторым из них.
Фото: Александр ГЛУЗ
На днях в инфекционную больницу обратились родители шестерых детей. Все они - воспитанники младшей группы детсада №262. У них были признаки пищевого отравления. Некоторых пришлось госпитализировать. Предварительный диагноз - сальмонеллез.
- Дети из второго корпуса детсада, который находится на улице Декабристов. Они поели яйца. Животы заболели у более чем шести детей, но в больницу, видимо, обратились не все, - на правах анонимности рассказали «КП-Казань» в самом дошкольном учреждении.
После произошедшего в детсад с проверкой прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Для выявления источника отравления они взяли там все необходимые смывы и пробы. Как стало известно «КП-Казань», детсад из-за этого инцидента не закрыли, он продолжает работать.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах после массового отравления Роспотребнадзор через суд требует закрыть кафе.
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