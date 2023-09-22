Руслан Цаликов и Игорь Комаров посетили центры «Патриот» и «Батыр» в Казани

Высокопоставленные лица отметили высокий уровень работы пункта. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов, первый замглавы Минобороны России Руслан Цаликов и полпред главы государства Игорь Комаров проверили работу казанского центра отбора кандидатов на военную службу «Батыр».

Они отметили высокий уровень ведения работы пункта, индивидуальный подход и внимательное отношение к бойцам. Центр позволяет в быстрые строки оформить нужные документы для поступления на военную службу по контракту.

В ходе поездки Минниханов и Цаликов также узнали, как проходит спортивно-патриотическая и допризывная подготовки молодежи в городском центре «Патриот». Высокопоставленные лица пообщались с воспитанниками юнармейского отряда №186 им. Героя России Олега Исаева.

Напомним, ранее на форуме Kazan Digital Week 2023 презентовали робота-боевого помощника.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram