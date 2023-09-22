В Казани программу капремонта домов на 2023 год завершили на 96%

Дом №45 по улице Галиаскара Камала после капремонта. Фото: Мэрия Казани

В Казани программу капитального ремонта домов на 2023 год завершили на 96%. За это время работы выполнили в 162 домах. В одном из них побывал мэр города Ильсур Метшин.

Дом №45 по улице Галиаскара Камала построили в 1966 году, капремонт в нем не проводился более полувека. В 2021 году старшая по дому Людмила Фролова обратилась к градоначальнику с просьбой отремонтировать здание.

На сегодня в доме обновили фасад, заменили электрику, облагородили подъезды, провели работы на системах отопления, водоснабжения и канализации, обновили крышу.

Отметим, в этом году капремонт охватит 208 домов. В 54 из них заменят 158 лифтов, в 80 зданиях обновят кровлю, в еще в 47 – фасад. Также в 66 домах обновят сети отопления, в двух заменят систему противопожарной защиты.

Напомним, ранее Минтранс Татарстана подписал соглашение о строительстве канатных дорог

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