На Казанский полумарафон зарегистрировались свыше трех тысяч человек

Для атлетов подготовят три дистанции, детские старты и спортивную выставку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Казанский национальный полумарафон зарегистрировались свыше трех тысяч человек. Речь идет о жителях Москвы, Чебоксар, Пензы, Калининграда, а также городов Казахстана, ЮАР, Индонезии, сообщили организаторы.

Забег состоится 1 октября. Для атлетов подготовят три дистанции, детские старты и спортивную выставку. Регистрация на дистанцию в три километра уже закрыта. Участие в ней подтвердили 547 человек.

Кроме того, 1,4 тысячи человек примут участие в забеге на дистанцию в десять километров, 2,2 тысячи человек - в 21 километр. Для детей будут доступны старты на 300 и 600 метров. Участников в этой категории насчитается 235.

Заявки на участие принимаются до 25 сентября. Потребуется медицинская справка.

Напомним, по итогам Казанского Марафона 2023 собрано более 1,2 миллиона рублей в поддержку «Дома вдали от дома».

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