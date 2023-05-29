По итогам Казанского Марафона 2023 собрано более 1,2 миллиона рублей в поддержку «Дома вдали от дома»

Фото: Семейный дом Благотворительного фонда «Семья вместе»

В столице Татарстана состоялся один из крупнейших легкоатлетических стартов – традиционный Казанский беговой марафон. Все собранные на мероприятии средства пойдут на поддержание работы бесплатного Семейного дома Благотворительного фонда «Семья вместе» в Казани, в котором проживают семьи, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ МЗ РТ.

Уже седьмой год подряд Благотворительный фонд «Семья вместе» продолжает добрую традицию и становится социальным партнером TIMERMAN. В этом году в марафоне приняли участие 16 000 человек из 16 стран мира.

Самую популярную дистанцию марафона, 10 километров, открыла заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, она пожелала всем хорошего старта и достижения поставленных целей.

Главное беговое мероприятие года открыл глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов:

«Уже 9 год подряд мы проводим наш марафон. Казанский марафон - это самый крупный региональный марафон нашей страны. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто приехал в Татарстан, в нашу столицу. В этом году исполняется 10 лет, как мы провели всемирную летнюю Универсиаду. Этот марафон мы посвящаем этому 10-летию. Хорошего всем настроения, счастья, добра и только вперед!»

Казанский марафон стал не только отличной возможностью показать свои спортивные способности, но и подарил возможность полюбоваться главными достопримечательностями столицы Татарстана. Яркие эмоции, тёплая атмосфера и ощущение себя частью большой дружной команды «Дома вдали от дома» сделали это мероприятие незабываем добрым праздником!

Генеральным донором благотворительного фонда «Семья вместе» на Казанском марафоне стала компания «Рулог», официальным партнёром фонда - компания «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО «СПП»), партнёрами стали компании: «Эколаб», «Белая дача», «Тек-Пак», «Сканди Пак», «Франке Нева», «Марр Руссия», «Май-Брендс».