В Татарстане организуют экскурсию по местам съемок фильма «Микулай»

Запуск туристического маршрута планируется весной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В деревне Толкияз Пестричинского района появится туристический маршрут по местам съемок фильма «Микулай». Посетители смогут побывать на водонапорной башне и в домах героев. Об этом сообщил режиссер кинокартины Ильшат Рахимбай.

В настоящее время подготовлены кадры из фильмов, которые развесят на локациях. Пока все находится на стадии идеи. Необходимо эти моменты согласовать с местными жителями.

По словам организаторов, запуск туристического маршрута планируется весной. К этому делу хотят привлечь и местных жителей, которые приняли участие в съемках.

Отметим, Пестричинский район в 2023 году получил грант в размере 15 миллионов рублей для строительства модульных домиков.

Напомним, в фестивале «Аксенов-фест» примут участие известные литераторы Павел Басинский и Дмитрий Воденников.

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