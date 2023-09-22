Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 10:00

В Татарстане организуют экскурсию по местам съемок фильма «Микулай»

Посетители смогут побывать на водонапорной башне и в домах героев
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Запуск туристического маршрута планируется весной.

Запуск туристического маршрута планируется весной.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В деревне Толкияз Пестричинского района появится туристический маршрут по местам съемок фильма «Микулай». Посетители смогут побывать на водонапорной башне и в домах героев. Об этом сообщил режиссер кинокартины Ильшат Рахимбай.

В настоящее время подготовлены кадры из фильмов, которые развесят на локациях. Пока все находится на стадии идеи. Необходимо эти моменты согласовать с местными жителями.

По словам организаторов, запуск туристического маршрута планируется весной. К этому делу хотят привлечь и местных жителей, которые приняли участие в съемках.

Отметим, Пестричинский район в 2023 году получил грант в размере 15 миллионов рублей для строительства модульных домиков.

Напомним, в фестивале «Аксенов-фест» примут участие известные литераторы Павел Басинский и Дмитрий Воденников.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram