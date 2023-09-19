Василий Аксенов родился в Казани в 1932 году. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Казани с 20 по 22 сентября состоится фестиваль «Аксенов-фест» 2023. Мероприятие проходит уже в 16 раз и традиционно посвящается жизни и творчеству писателя Василия Аксенова. Отметим, что столица Татарстана является родиной драматурга, именно здесь он появился на свет в августе 1932 года. Делимся самой подробной программой фестиваля «Аксенов-фест» в Казани 2023 с вами.

Фестиваль «Аксенов-фест» в Казани 2023 - полная программа мероприятий на 20 сентября

Дом-музей Василия Аксенова

12.30-13.30 - пресс-конференция писателей-участников фестиваля «Аксенов-фест». Регистрация по ссылке.

13.00 - 13.15 - открытие фотовыставки «Редкий кадр». Регистрация по ссылке.

13.15 - 14.15 - встреча с произведениями Александра Кабакова. В мероприятии будут участвовать Евгений Попов, Максим Замшев, Денис Осокин и Ирина Барметова. Регистрация по ссылке.

Библиотека «Сандугач»

15.30 - 16.30 - встреча с Екатериной Златорунской и Сергеем Скуратовским. Регистрация по ссылке.

Национальная библиотека

15.00 - 15.15 - открытие выставки «Казань Арнольда Бренинга — аптекаря, музыканта и фотографа». Регистрация по ссылке.

15.30 - 16.30 - творческая встреча с писателем Денисом Осокиным. Регистрация по ссылке.

16.30 - 17.30 - презентация новой книги Павла Басинского и Екатерины Барбаняги «Алиса в русском Зазеркалье, или Взгляд мужчины и женщины на жизнь императрицы». Регистрация по ссылке.

18.30 - 20.00 - «Джем-сейшен поэзии и джаза». Регистрация по ссылке.

Фестиваль «Аксенов-фест» в Казани 2023 - полная программа мероприятий на 21 сентября

Национальная библиотека

11.00 - 12.00 - дискуссия о проблемах современной драматургии с участием Дмитрия Данилова, Екатерины Златорунской и Дениса Осокина. Регистрация по ссылке.

12.00 - 13.00 - творческая встреча с Максимом Замшевым. Презентация новой книги «Вольнодумцы». Регистрация по ссылке.

13.00 - 14.00 - обсуждение «Феномен интересного в эпоху онлайна». Участники будут размышлять над тенденциями движения языка, беллетристики и социума. Регистрация по ссылке.

15.00 - 16.00 - творческая встреча с Дмитрием Даниловым. Презентация новых книг «Пустые поезда 2022 года. Серия поездок», «Саша, привет» и сборника стихов. Регистрация по ссылке.

18.30 - 20.00 - творческая встреча с Павлом Басинским. Презентация книги «Подлинная история Анны Карениной». Регистрация по ссылке.

Сад Аксенова

16.00 - 17.30 - концерт «Все в саду. Музыка, рассказы и стихи». Регистрация по ссылке.

Фестиваль «Аксенов-фест» в Казани 2023 - полная программа мероприятий на 22 сентября

Библиотека «Сандугач»

10.30 - 11.30 - творческая встреча с Павлом Басинским и Екатериной Барбанягой. Регистрация по ссылке.

Национальная библиотека

11.30 - 12.30 - творческая встреча с Екатериной Златорунской и Сергеем Скуратовским. Регистрация по ссылке.

12.30 - 13.30 - обсуждение «О чем хочет писать писатель, о чем хочет читать читатель?» Регистрация по ссылке.

17.30 - 18.30 - творческая встреча с теле- и радиоведущим Дмитрием Воденниковым. Презентация новых книг «Бессмертная стрекоза», «Приснившиеся люди» и стихов.

Казанская ратуша

15.00 - 17.00 - церемония вручения премии «Звездный билет». На мероприятии выступит народная артистка России Лариса Долина со специальной джазовой программой. Регистрация по ссылке.

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