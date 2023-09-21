Минниханов и Абрамченко осмотрели очистные сооружения и иловые поля Казани

Высокий гость высоко оценила передовой опыт Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

В четверг, 21 сентября, в Казань с рабочим визитом прибыла зампред правительства России Виктория Абрамченко. В городе она в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова посетила биологические очистные сооружения и иловые поля. На последних полным ходом идет масштабная рекультивация, которая началась осенью 2021 года.

Но больше всего Абрамченко все же заинтересовал ход реконструкции очистных сооружений. После нее система сможет очищать гораздо больший объем канализационных вод. Это значит, что можно и дальше строить дома, расширять Казань.

«Я приехала в Казань посмотреть на ее передовой опыт. Осталась довольна. В нашей стране все очистные сооружения находятся в изношенном состоянии – от 60% до 70%. Они были построены еще во время СССР. И просто руки не доходили руки до их модернизации. В Казани очистные сооружения связаны с благополучием Волги. Поэтому Казанские очистные и рекультивация полигона с иловым осадком – это проект внутри федерального проекта «Оздоровление Волги». Иловые осадки больше не будут доставлять проблем городу», - передает слова Виктории Абрамченко пресс-служба главы Татарстана.

Она заявила, что все работы на проекте по графику должны быть завершены в конце 2024 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram