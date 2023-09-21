В столице Татарстана Виктория Абрамченко посетила биологические очистные сооружения и иловые поля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казань с рабочим визитом прибыла вице-премьер России Виктория Абрамченко. Ее в международном аэропорту города встретил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона.

В столице Татарстана Абрамченко посетила биологические очистные сооружения и иловые поля. Также она побывает на стройплощадке мусоросжигательного завода и ознакомится с работами, проводимыми на рекультивируемом Самосыровском полигоне. Еще ей презентуют республиканскую программу развития общественных пространств.

Отметим, тема очистных сооружений в Татарстане была обсуждена в 2020 году во время онлайн встречи Минниханова с президентом России Владимиром Путиным. Тогда власти страны заявили, что готовы оказать поддержку республике в этом вопросе.

Напомним, Рустам Минниханов встретился с сенаторами и депутатами Госдумы от Татарстана.

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